Feilt "Malcolm Mittendrin"-Star Frankie Muniz an seinem Comeback?

Sieben Staffeln lang spielte Frankie Muniz den hochbegabten Malcolm in der Serie "Malcolm mittendrin". Doch nach dem Ende der Sitcom um dessen chaotische Familie wurde es karrieretechnisch still um den Schauspieler. Der große Neuanfang blieb lange aus, weshalb er sich eine Schauspiel-Auszeit gönnte, um sich Autorennen zu widmen. Nun kehrt er auf die TV-Bildschirme zurück.

Fernseh-Comeback für "Malcolm mittendrin"-Star Frankie Muniz

Von Kindesbeinen an stand Frankie Muniz vor der Kamera. So spielte der Kinder-Star nicht nur in der Serie "Malcolm mittendrin" mit, sondern ergatterte auch Rollen in Filmen wie "Agent Cody" oder "Mein Hund Skip". Im erwachsenen Alter wollte es für den Schauspieler aber dann nicht so recht in Hollywood klappen, weshalb er sich dem Motorsport zuwandte. Nun gibt er seiner TV-Karriere eine zweite Chance.