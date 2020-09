Nach gesundheitlicher Krise: Malcolm Mittendrin"-Star Frankie Muniz wird Vater

Der US-Schauspieler Frankie Muniz und seine Frau erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft verkündete der frühere "Malcolm Mittendrin"-Star am Wochenenede auf seinem Instagram-Account. "In den letzten viereinhalb Jahren haben Paige und ich so viele unglaubliche Dinge zusammen erlebt", so der 34-Jährige.

"Wir sind um die Welt gereist und haben all diese einmaligen Möglichkeiten genutzt. Obwohl wir immer noch glauben, dass es die kleinen Momente zwischen den großen sind, die dich am glücklichsten machen, ist nichts vergleichbar damit, wenn du zum ersten Mal den Herzschlag deines Kindes hörst." Man habe der werdenden Mama zuvor gesagt, dass die Chancen auf eine Schwangerschaft gering wären, mittlerweile sei sie jedoch "offiziell in der 15. Woche" angelangt.