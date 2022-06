Charlènes erster Auftritt nach Corona-Infektion sorgt für Verwunderung

Nach und nach nimmt Fürstin Charlène ihre Verpflichtungen wieder auf. Nachdem sie in den vergangenen Wochen nach längerer Auszeit vom Rampenlicht erneut vermehrt Auftritte in der Öffentlichkeit absolviert hatte, präsentierte sich die Fürstin von Monaco nun abermals an der Seite ihres Mannes, Albert II..

Charlène ganz in Schwarz zu Fronleichnam

Zu Fronleichnam trat die ehemalige Profischwimmerin am Donnerstag bei ihrem ersten Auftritt nach überstandener Corona-Infektion zusammen mit Albert und ihrer gemeinsamen Tochter Gabriella auf dem Balkon des Fürstenpalastes auf.