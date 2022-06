Fürstin Charlène von Monaco trat mit ihrer Hochzeit mit Fürst Albert II. in die Fußstapfen einer der legendärsten Frauen der Geschichte, nämlich Fürstin Gracia Patricia, und steht seitdem im Rampenlicht.

Lynette Wittstock: Charlènes schöne Mutter

Geboren wurde die ehemalige Profischwimmerin als Tochter von Michael und Lynette Wittstock in Bulawayo, Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Ihr Vater hat einen eigenen Betrieb, während ihre Mutter in der Vergangenheit als Schwimmlehrerin arbeitete. Ab 1990 wuchs Alberts Ehefrau zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern Gareth und Sean in einer Stadt östlich von Johannesburg, in Südafrika auf.

Die Familie der monegassischen Fürstin hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Wer in der Vergangenheit jedoch immer wieder für Aufsehen sorgte, ist Charlènes Mutter, von der Alberts Ehefrau nicht nur ihren zweiten Vornamen Lynette vererbt bekommen hat, sondern auch ihr Aussehen.

Wie ähnlich sich Mutter und Tochter sehen, wurde bereits bei Alberts und Charlènes Hochzeit im Jahr 2011 von der Boulevardpresse und Adels-Fans angemerkt, als sich Lynette Wittstock zusammen mit Charlènes Brüdern auf dem Balkon des Fürstenpalastes präsentiert hatte.