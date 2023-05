Fürstin Charlène: Erneuter Rückzug aus Rampenlicht?

Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige Profischwimmerin die Fashion Awards im Rahmen der Fashion Week von Monaco noch zusammen mit Tochter Gabriella besucht. Dieses Jahr fehlte jede Spur von der Fürstin.

Ihre Abwesenheit wirft nun abermals Fragen um Charlènes Gesundheit auf. Der Palast lässt diese aber unkommentiert. Eine offizielle Erklärung für Charlènes Fehlen in ihrer Funktion als Schirmherrin der Fashionweek wurde bisher nicht veröffentlicht.

Die Fürstin von Monaco hatte sich zuletzt bei der Krönung von König Charles III. an der Seite ihres Mannes in London in der Öffentlichkeit gezeigt. Abzuwarten bleibt, ob sie den Großen Preis von Monaco besuchen wird, der vom 27. und 28. Mai im Fürstentum stattfindet und zu den wichtigsten Terminen im Kalender von Albert und Charlène zählt.