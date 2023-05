"Albtraum": Prinzessin Kate verrät, welche Angewohnheit sie an William so richtig nervt

William und Kate präsentieren sich bei Auftritten gerne nahbar und zugänglich. So plauderte die Prinzessin 2018 beim Besuch einen RAF-Stützpunktes auf Zypern über eine allzu menschliche Angewohnheit Williams. Wenn die Familie zuhause entspanne, könne er recht unordentlich sein. William habe bei der Besichtigung der Basis gescherzt: "Haltet ja die Pizza von den Sofas fern." Kate enthüllte dann, dass William sich selbst nicht immer daran halte. "Was das angeht, bist du ein Albtraum", so Kate laut der britischen Zeitung Express.