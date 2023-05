Prinz Harry wurde "übel", als William Hochzeits-Wunsch mit 4 Worten ablehnte

Kurz vor seinem Jawort heute vor fünf Jahren habe William ihn enttäuscht, so Harry. Am Abend vor seiner Hochzeit sei er mit Freunden in einem Hotel zusammen gewesen, schilderte er in seiner heuer erschienenen Biografie "Spare". Auch William sei eingeladen gewesen, habe aber abgelehnt. "Hat er geschmollt, weil er nicht mein Trauzeuge war?", spekulierte Harry in seinen Memoiren. William habe seine Abwesenheit dagegen mit familiären Verpflichtungen begründet.

William sagte wegen "Kate und den Kindern" ab

"Jemand fragte nach meinem Bruder. 'Wo ist Willy?'", zitiert das britische Hello!-Magazin aus Harrys Memoiren. "Ich konnte keine richtige Antwort gegeben. Ein weiteres heikles Thema. Er war für den Abend eingeplant gewesen." William habe in letzter Sekunde abgesagt und mit: "Kate und die Kinder" abgewunken.