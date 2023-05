Prinz William wird Harry vermutlich nicht zu seiner Krönung einladen

Eine Aussprache zwischen den Familienmitlgiedern halte er aber immer noch für möglich. "Natürlich würde Charles eine Versöhnung mit Harry und Meghan begrüßen, das hat er sehr deutlich gemacht, und seine Tür steht in dieser Hinsicht immer offen. Aber jetzt, wo die Krönung vorbei ist, wird sich Charles meiner Meinung nach auf seine Aufgabe als König konzentrieren, statt sich weiterhin vom Drama um Harry und Meghan ablenken zu lassen", so der Insider.

Charles nur Übergangskönig?

Der deutsche Adelsexperte und Autor Alexander von Schönburg hält es für möglich, dass Charles die Regentschaft eines Tages an William abgibt. "Charles ist ein Übergangskönig, und er weiß das", sagte von Schönburg der Deutschen Presse-Agentur in London kurz vor Charles' Krönung. Das müsse nicht bedeuten, dass Charles abdanke, aber er könne sich zurückziehen und die wichtigsten Aufgaben an William übergeben.

Dem Autor des kürzlich erschienenen Buchs "Was bleibt, was wird - die Queen und ihr Erbe" zufolge könnte Charles seinem Sohn William lediglich den Boden bereiten. Er schätzt, dass es schon in zehn Jahren so weit sein könne. Dafür spreche, dass William, der inzwischen selbst 40 Jahre alt ist, dann noch mit einer gewissen Frische auf den Thron gelangen würde.