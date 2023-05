Hotelzimmer, um Meghan zu entkommen: Harrys Sprecher nimmt Stellung

Die britische Zeitung behauptete weiter, dass der zweifache Vater angeblich auch in den San Vicente Bungalows, einem privaten Club für Mitglieder in Los Angeles mit strengen Regeln, einen geheimen "Fluchtort" hätte. San Vicente Bungalows legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner exklusiven Gäste durch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich des Verbots der Verwendung von Kameras in ihren Einrichtungen.

Prinz Harry steht mit der britischen Boulevardpresse schon länger auf Kriegsfuß. Aktuell ist er an einer Klage den Verlag Associated Newspapers Limited beteiligt, in der dem Verlag illegale Abhörmethoden vorgeworfen werden.