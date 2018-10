Freundin enthüllt: Meghans Baby-Vertrag mit Ex-Ehemann

Damit wollte sie sicherstellen, dass sie nach der Geburt so schnell wie möglich wieder in Form kommt.

"Sie weiß, dass die Frauen in ihrer Familie zu Gewichtszunahme neigen und hatte immer Angst, ein paar extra Kilos zu haben, vor allem weil ihre Karriere damals gerade erst in Fahrt kam", wird die Quelle zitiert. "Immer wenn sie etwas zunimmt, sieht man es an ihrem Gesicht. Deswegen wollte sie sicher gehen, sehr schnell wieder fit für die Kamera zu sein."

Auch für eine Nanny sollte ihr Ex-Mann auf Meghans Wunsch angeblich aufkommen. Der Hauptfokus sei aber auf ihrer Gesundheit und ihrem Gewicht gelegen.

Der Palast ließ die Behauptungen unkommentiert.