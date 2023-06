Fotografin verklagt Rapper Kanye West wegen angeblichen Übergriffs

Eine US-Fotografin hat den Rapper Kanye West wegen eines angeblichen tätlichen Übergriffs auf Schadenersatz in nicht genannter Höhe verklagt. Der Musiker habe ihr durch den Vorfall im Jänner "großen seelischen und emotionalen Schmerz" verursacht, sagte die Klägerin Nichol Lechmanik am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten in Los Angeles.

Fotografin nach Vorfall mit West "nicht mehr dieselbe"

Lechmanik zufolge hatte sie vor einem Sportzentrum im kalifornischen Landkreis Ventura Fotos gemacht, während der gemeinsame Sohn von West und TV-Star Kim Kardashian dort spielte.

