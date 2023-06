Abrechnung: Kim Kardashian will Kanye West nicht länger decken

"Ich hätte nie gedacht, dass ich einsam bin. Aber als ich dieses Jahr 40 wurde, dachte ich: 'Nein, ich möchte keinen Ehemann, der in einem ganz anderen Staat lebt'", erzählte sie in demselben Jahr in der Reality-Show Keeping Up With The Kardashians. Jetzt geht Kim Kardashian einmal mehr mit ihrem Ex-Mann hart ins Gericht.

Kardashian rechnet mit Kanye West ab

In der zweiten Folge der dritten Staffel von "The Kardashians" auf Hulu äußerte sich der Reality-Star weiterhin offen über den Status ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Dabei stellte sie unmissverständlich klar, dass sie damit abgeschlossen habe, dem Vater ihrer Kinder den Rücken zu decken.