Forest Whitakers Ex-Frau Keisha stirbt mit nur 51 Jahren

Über 20 Jahre waren Hollywood-Star Forest Whitaker (62) und Keisha verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Nun ist Keisha mit nur 51 Jahren überraschend gestorben. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Die Schauspielerin hat aber lange an Magersucht gelitten, war deshalb sogar in klinischer Behandlung.

Laut der "Daily Mail" soll sie Darm-Probleme gehabt haben.

➤ Lesen Sie hier mehr: Julia Roberts äußert sich erstmals zum Tod ihres Ex-Freundes Matthew Perry

Tochter True (25) teilt die schrecklichen Neuigkeiten via Instagram der Öffentlichkeit mit. "Auf Wiedersehen, Mama. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus. Die schönste Frau der Welt. Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiß. Ich werde dich in meinen Träumen sehen und in meinem Herzen spüren". schreibt sie da in ihren Instagram-Storys.

1994 lernten sich Forest und Keisha am Set des Films "Blown Away" kennen und lieben. Zwei Jahre später haben sie geheiratet. Die Töchter True noch Sonnet (27) machten das Liebesglück perfekt. Beide brachten jeweils noch ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

➤ Lesen Sie hier mehr: Forest Whitaker (60): Vom Football-Stipendiaten zum Oscar-Preisträger

2018 reichte aber Whitaker die Scheidung ein, 2021 wurde die Ehe wegen "unüberbrückbarer Differenzen" dann geschieden.

Auch Schauspieler John Travolta (69) trauert um Keisha. "Keisha, nimm all deine Schönheit, deinen Humor, deine Fürsorge und deine Einsicht mit – und wisse, dass du für immer geliebt sein wirst. Und Forest: Ich bin für dich da, mein Freund", schreibt er auf Instagram.