Forest Whitaker (60): Vom Football-Stipendiaten zum Oscar-Preisträger

Erst vor wenigen Wochen erhielt Hollywood-Star Forest Whitaker beim Newport Beach Film Festival (Kalifornien) den Award für sein Lebenswerk. Dass es aber überhaupt so weit kommen konnte, ist einem nicht ganz so glücklichen Zufall geschuldet. Dank eines Football-Stipendiums kam er an die California State Polytechnic University, musste aber aufgrund einer Rückenverletzung das Fach wechseln und landete so bei der Schauspielerei.

Heute, Donnerstag, feiert der gebürtige Texaner nun seinen 60. Geburtstag.

Seine erste Rolle in einem Film hatte Whitaker 1982 ausgerechnet als Footballspieler in "Ich glaub', ich steh' im Wald". Und dann ging es steil nach oben. 2006 gewann er sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller für "Der letzte König von Schottland – In den Fängen der Macht". Um sich auf die Rolle als Diktator Idi Amin vorzubereiten, verbrachte er ganze vier Monate in Uganda.