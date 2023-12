Julia Roberts äußert sich erstmals zum Tod ihres Ex-Freundes Matthew Perry

Nun sprach auch Julia Roberts über ihre Erinnerungen an den "Friends"-Star, während sie für ihren neuen Film "Leave the World Behind" die Werbetrommel rührte. In einem Interview mit Entertainment Tonight sagte sie, sie habe nur das Beste von ihrem Ex-Freund gehalten, der am 28. Oktober in seinem Haus in Los Angeles gestorben ist - ausgerechnet an ihrem Geburtstag.

"Der plötzliche Tod eines so jungen Menschen ist herzzerreißend", sagte Julia Roberts über Perrys Ableben. "Ich denke, wissen Sie, es hilft uns allen einfach, das, was wir haben, wertzuschätzen und weiterhin positiv weiterzumachen, so gut wir können."