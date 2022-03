Florian Silbereisen: Ist seine Karriere nun in Gefahr?

Neue Schlagershows im Anmarsch

Während Silbereisen mit "DSDS" und dem "Traumschiff" zu tun hat, sind ihm aber auch in der Musikbranche einige Kollegen dicht auf den Fersen um auch an seinem Erfolgen mit seinen Schlager-Sendungen zu rütteln. In den letzten Wochen konnte sich beispielsweise Giovanni Zarrella mit einigen Folgen seiner eigenen Schlager-Fernsehsendung auf ZDF als neuer TV-Entertainer etablieren. Und auch eine weitere Musikerin könnte Silbereisen demnächst Konkurrenz machen. Ab Ende April wird Beatrice Egli nämlich ebenfalls durch eine eigene Schlager-Abendsendung führen und auf SWR viele Gäste in ihrer Show begrüßen.