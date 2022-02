Kurz vor TV-Show: Giovanni Zarrella meldet sich unter Tränen bei seinen Fans

Der "Senza te (Ohne dich)"-Star fuhr fort: "Ich sitze hier schon den ganzen Morgen und höre die Songs die ich heute Abend in der Show singen darf. Dann denke ich parallel an all die Künstler die sich heute Abend mit mir die Bühne teilen werden. Und natürlich denke ich auch an Momente in der Vergangenheit, an Jahre, in denen das was heute Abend wieder passiert undenkbar weit weg war."

Zum Schluss gab Zarrella seinen Fans noch eine Message mit: "Glaubt an euch. Glaubt dem Teil in euch, der euch positiv füttert! Egal was andere sagen. Egal was euch eure Gedanken manchmal vorspinnen oder vormachen. Egal wie weit ein Ziel manchmal entfernt scheint oder wie verrückt eine Idee klingt. Haltet fest an was euch wichtig ist. Haltet fest an was ihr liebt."