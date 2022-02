Oliver Pocher hat sich in TV-Sendung verletzt

Noch im Vorfeld hatte Oliver Pocher darüber gescherzt: "Es wäre so unfassbar dumm, wenn ich mich jetzt verletzen würde. Wie bei einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein, wo es um nichts geht." Als hätte er es geahnt, verletzte sich der Komiker anschließend tatsächlich in der gestrigen Sat.1-Show "Catch! Kampf der Kontinente 2022". Bereits vor einigen Wochen zog sich auch Sänger Wincent Weiss in der Sendung eine schmerzhafte Verletzung zu, indem er mit dem Knöchel umknickte.

In TV-Show: Oliver Pocher verletzt sich beim Fangen spielen

Im Zuge seiner Teilnahme an der beliebten Sat.1-Fangspiel-Sendung verletzte sich der 43-Jährige am Daumen. Fern vom eigentlichen Show-Spiel hatte Pocher den Sendungsgastgeber Simon Pearce zu einem Privatduell im Fangen herausgefordert.