Diagnose bei TV-Show: Krebsdrama bei Schlagerstar Mickie Krause

"Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert", gestand der Musiker in einem Interview. Trotz der schockierenden Nachricht wollte der 51-Jährige weiter in der Sendung dabei sein: "Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier 7 weitere Kumpels und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus."

Mickie Krause hat Operation gut überstanden

Eine Operation hätte der Sänger mittlerweile bereits hinter sich und diese auch gut überstanden. Den erschütternden Moment, als Mickie Krause von seiner Krankheit erfuhr, sowie die Auftritte in der Show können die Zuseher am 15. Februar 2022 ab 20:15 Uhr bei "Showtime of my life – Stars gegen Krebs" auf VOX sehen. Direkt im Anschluss wird außerdem die Sendung "Prominent! Spezial" ab 23:00 Uhr ausgestrahlt. Neben Mickie Krause werden außerdem auch weitere Stars wie unter anderem Sänger Oli Petszokat, Model Lilly Becker und Moderatorin Sonya Kraus in den zwei Folgen zu sehen sein.