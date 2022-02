"Wer ist die Frau?": Fans erkennen Sonya Kraus mit neuem Look nicht wieder

Lange Zeit führte Sonya Kraus als Moderatorin durch die Pro7-Shows "talk talk talk" und "Do It Yourself – S.O.S.". Vor allem ihre langen blonden Haare zählten für viele immer als das Markenzeichen der heute 48-Jährigen. Optisch hat sich der TV-Star Jahre lang kaum verändert - bis jetzt.

Sonya Kraus präsentiert ihre neue Frisur

Auf Instagram zeigte Sonya Kraus ihren neuen Look. Statt ihren langen Haaren, trägt die Fernsehmoderatorin jetzt einen kurzen Bob. Dazu schrieb sie: "Gefällt Euch Frau Meyer-Stäbleins neuer Look? Ich denk ja: Wer ist die Frau? Kenn ich nicht! Verrückt, was so ein paar Zotteln ausmachen", und bezog sich dabei auf ihre Rolle in der Fernsehserie "Das Internat". Unter ihrem Foto häufen sich etliche Komplimente zu ihrer neuen Frisur.