Endlich: Chris Hemsworth ist in Wien und plaudert mit den Fans

Bisher gab's ja auch ohne den Hauptdarsteller schon einiges an Action am Set von "Tyler Rake: Extraction 2": HubschrauberflĂĽge und explodierende Autos stehen dort an der Tagesordnung.

Das Team von Chris Hemsworth hat übrigens vorab schon in der "Loosbar" angefragt. Dort könnte der Schauspieler also auch auftauchen.