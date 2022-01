Chris Hemsworth: Wien-Dreh und wie er seine Kinder erzieht

Der 38-jährige Schauspieler, der am bekanntesten ist für seine Rolle des Thor in den "Avengers"-Filmen, hat seit dem ersten "Tyler Rake" pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren fast durchgehend pausiert und konnte es nicht erwarten, wieder vor der Kamera zu stehen. Hier spricht er über den ersten Film, die Auszeit im heimischen Australien und seine Familie, Ehefrau Elsa Pataky (45), die Spanierin ist, und die drei Kinder India Rose (9) und die Zwillinge Sasha und Tristan (7).

KURIER: Wie haben Sie die vergangenen zwei Jahre verbracht?

Chris Hemsworth: Wir leben ja zum Glück in einem kleinen Dorf am Meer in Australien, ich könnte mir die letzten Jahre in einer dicht bewohnten Stadt gar nicht vorstellen. Die Zeit mit den Kids war super, denn ich war die letzten zehn Jahre beruflich dauernd unterwegs. Das heißt nicht, dass es nicht eine Herausforderung war. Homeschooling? Wo man die meiste Zeit damit verbringt, mit den Kindern herumzustreiten, wann sie denn endlich lernen? Nicht lustig. Ich habe einen neuen Respekt für Lehrer, auch weil meine Mutter Lehrerin war. Ich musste meine Kinder mit Fernsehen bestechen. Wenn sie die Schule ordentlich erledigen und ihre Zimmer aufräumen, dann dürfen sie fernschauen. Wenn nicht, dann werden ihnen die TV-Rechte entzogen.