"Thor"-Star wurde 38: So süß wurde Chris Hemsworth am Geburtstag überrascht

"Thor"-Darsteller Chris Hemsworth ist an seinem 38. Geburtstag mit einer selbstgebackenen Tortenkreation seiner drei Kinder überrascht worden. Er habe 75 Prozent dieses tollen Zuckerkuchens verschlungen, schrieb der australische Star am Mittwoch auf Instagram. Dazu postete er mehrere Fotos der mit blauem Zuckerguss und bunten Streuseln verzierten Torte, die von einer Surferfigur auf einer Welle gekrönt wird.

Auch Tochter India Rose (9) und die siebenjährigen Zwillinge Tristan und Sasha sind auf einem Foto zu sehen. Er habe einen "epischen" Tag mit seiner Familie verbracht, schreibt Hemsworth, der am Mittwoch 38 Jahre alt wurde. Seit 2010 ist er mit der spanischen Schauspielerin Elsa Pataky (45, "Fast & Furious 8") verheiratet. Kürzlich hat er die Dreharbeiten von "Thor: Love and Thunder" beendet. Der Götter-Saga-Film mit Hemsworth als Donnergott soll 2022 in die Kinos kommen.