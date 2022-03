Neue Schlager-Queen? Beatrice Egli greift nach Helene Fischers Titel

Seit 2011 führt Helene Fischer jährlich um die Weihnachtszeit mit ihrer großen "Die Helene Fischer Show" auf ZDF durch einen Abend voller spektakulärer Auftritte, weltberühmter Gäste und vieler großen Hits. Beatrice Egli startet dafür jetzt auch in diesem Bereich richtig durch. Die Schweizerin bekommt nun nämlich ebenfalls ihre eigene Sendung.

Während sie in der Vergangenheit bereits mit Alexander Klaws durch das Format "SWR Schlager - Die Show" führte, wird die ehemalige "DSDS"-Gewinnerin zukünftig allein als Moderatorin auf der Bühne ihrer neuen "Beatrice Egli Show" stehen. Am 23. April soll die erste Folge auf SWR ausgestrahlt werden. Den besonderen Moment des "Mein Herz"-Stars wollen sich auch andere Musiker nicht entgehen lassen und somit dürfen sich Fans auf viele Gäste freuen. Bisher wurden Ross Antony, Kerstin Ott, Ireen Sheer, Art Garfunkel Jr., Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack angekündigt. Außerdem sollen auch Semino Rossi, Seven, Francine Jordi, Eric Philippi und Tim Peters mit dabei sein.