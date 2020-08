Flavio Briatore dementiert Covid-19-Erkrankung: "Leide an Prostatitis"

Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore bestreitet, wegen einer Covid-19-Erkrankung in die Mailänder San Raffaele-Klinik eingeliefert worden zu sein. Der Betreiber eines renommierten Nachtlokals im Badeort Porto Cervo auf Sardinien habe vielmehr eine Prostata-Infektion, versicherte der Manager im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

"Es geht mir gut, sehr gut. Ich leide lediglich an einer Prostata-Entzündung und an nichts anderem. Da ich in der Klinik eingeliefert wurde, wurde ich gleich auch einem Coronavirus-Test unterzogen, doch ich kenne die Resultate noch nicht", sagte der 70-Jährige. Dass er sich auf Sardinien am Covid-19 angesteckt haben könnte, schloss er aber nicht aus.