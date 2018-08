Flavio Briatore über Tochter Leni: "Bin nicht ihr Vater"

Der Kontakt zu Lenis leiblichem Vater hält sich dennoch in Grenzen: "Wir sprechen so zwei Mal im Jahr vielleicht. Aber es kommt auch nicht auf die Zeit an, sondern darauf, was man daraus macht. Wir haben halt ein unterschiedliches Leben, wir leben in unterschiedlichen Ländern." Briatore ist hauptsächlich durch sein Playboy-Image bekannt geworden, hatte zahlreiche Affären mit bekannten Models, darunter auch Topmodel Naomi Campbell.