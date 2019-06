Fergie erzählt erstmals von tragischem Verlust in ihrer Familie

Sarah Ferguson (59), Prinz Andrews Ex-Frau, enthüllte nun ein trauriges Familiengeheimnis. Sie verriet, dass ihr Onkel in jungen Jahren an einer allergischen Reaktion verstorben war.

Das tragische Ereignis liegt schon einige Zeit zurück, damals war Ferguson noch nicht einmal geboren.

Fergie: "Vater war danach nie mehr derselbe"

Sie erklärte: "Mein Onkel starb mit zehn Jahren an einem Krabbensandwich am Brancaster Beach und mein Vater war danach nie mehr derselbe. Er (Anm.: Fergusons Onkel) war mit seinem Kindermädchen am Strand - er war nicht einmal mit meiner Großmutter oder meinem Vater zusammen - er war allein mit dem Kindermädchen und er starb innerhalb von Minuten."