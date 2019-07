Fans verärgert: "Gwyneth Paltrow ist eine gierige Erpresserin"

Mit ihrem Wellness-Gipfel in London machte sich Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow keine Freunde. Besucher mussten 5.700 Dollar (rund 5.000 Euro) für die Teilnahme hinblättern, statt der erwarteten Wochenend-Entspannung gab es für diese jedoch eine Veranstaltung, die eher einer Kaffeefahrt glich.

Gwyneth Paltrow promotete am "In Goop Health"-Gipfel Produkte ihrer Lifestylemarke "Goop" - und schwänzte einige der Termine, wie Teilnehmer gegenüber der US-Plattform Page Six berichteten.

Teilnehmer verärgert: "Gwyneth Paltrow ist eine verdammte Erpresserin"

Ein Teilnehmer erzählte, dass ein prominenter britischer Gast so verärgert über die aggressive "Goop"-Vermarktung gewesen sei, dass er eine WhatsApp-Nachricht an andere Teilnehmer schickte, in der zu lesen ist: "GP (Anm.: Gwyneth Paltrow) ist eine verdammte Erpresserin."

Die Teilnehmer der Veranstaltung seien vorab dazu gedrängt worden, ihre Zimmer im Kimpton Fitzroy Hotel in London zum Preis von 1.300 Dollar (rund 1.150 Euro) pro Nacht über "Goop" zu buchen. Einige der Besucher kamen schließlich darauf, dass die Zimmerpreise bei 250 Dollar (rund 220 Euro) pro Nacht beginnen. Das Plus für die Buchung mit "Goop": Die Zimmer waren allesamt Suiten und es gab glutenfreies Frühstück für die Gäste.

"Gwyneth führt sich auf, als wäre sie eine Gesundheitsgöttin"

Bei dem Gesundheits-Gipfel gab Gwyneth - die laut Teilnehmern stets von Sicherheitspersonal umringt war - Tipps wie "mit handwerklicher Kreativität findet man einen Weg zu Gott". Ebenfalls am Programm stand ein Workout mit Paltrows Tainer Tracy Anderson.

Zudem bot ein "Goop"-Geschäft vor Ort Waren wie einen 55 Dollar (etwa 48 Euro) teuren Vibrator unter dem klingenden Namen "Der Millionär" an.