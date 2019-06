Gwyneth Paltrow: Verheiratet, aber keine gemeinsame Wohnung

Auch in ihrem Umfeld sollen Paltrow und Falchuk mit ihrer eigenwilligen Regelung auf positive Resonanz stoßen.

"All meine verheirateten Freunde sagen, dass die Art, wie wir leben, ideal klingt und wir am besten gar nichts daran ändern sollten", verrät die Schauspielerin gegenüber The Sunday Times.

Das Paar ist ohnehin dafür bekannt, dass es ein untypisches Familienmodellen lebt. So jetteten Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk nach ihrer Hochzeit zusammen mit allen ihren vier Kindern und Paltrows Ex-Mann Chris Martin und dessen neuer Freundin Dakota Johnson in die Flitterwochen auf den Malediven. " Chris gehört zur Familie und er und Brad sind Freunde", erklärte Paltrow jetzt gegenüber der Sunday Times. Auch mit Dakota Johnson verstehe sie sich blendend: "Ich vergöttere sie. Sie ist eine fantastische Frau."