Wegen Vagina-Ei: Gwyneth Paltrow muss 120.000 Euro zahlen

Ein golfballgroßes Jade-Ei für die Vagina bewarb Gwyneth Paltrow vergangenes Jahr auf ihrer Lifestyle-Website Goop. Der auch als Yoni-Ei bezeichnete Stein, der Tag und Nacht in der Vagina bleiben könne, solle die weibliche Energie verstärken, den Zyklus der Trägerin regulieren, sowie ihre Orgasmen verbessern, hieß es.

Von Experten wurde Paltrow damals für das Produkt scharf kritisiert. Jen Guter, eine Frauenärztin aus Kalifornien, warnte etwa auf ihrem Blog in einem offenen Brief an Paltrow vor dem Produkt. Kundinnen würden mit der Anwendung ein gesundheitliches Risiko eingehen, unter anderem, weil es sich bei Jade um ein poröses Material handelt, an dem sich Bakterien sammeln können. Dadurch könne eine Infektion und im schlimmsten Fall sogar ein toxisches Schocksyndrom ausgelöst werden.