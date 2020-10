Exmann von verstorbener "Glee"-Darstellerin Rivera wehrt sich gegen Vorwürfe

Sohn Josey habe einen Albtraum durchlebt. Er habe sich gewünscht, dass seine Tante Nickayla bei ihnen einzieht, so Dorsey weiter. Sie sei für ihn nun "das, was einer Mutter am nähesten kommt". Die Situation sei vorübergehend, betont er. "Nach all dem, was er durchmachen musste, wie kannst du ihm den Wunsch verwehren?" Die Spekulationen der Boulevardmedien, er und Nickayla verbinde mehr als die gemeinsame Trauer, nennt er "absurd".

In der populären Fernsehserie "Glee" (2009-2015) hatte die in Kalifornien geborene Rivera die zickige und intrigante Cheerleaderin Santana Lopez gespielt, die sich in eine Mitschülerin verliebt, aber ihre Gefühle hinter Biestigkeit und Arroganz verbirgt.