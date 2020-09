Händchenhaltend gesichtet: Ex von "Glee"-Star Naya Rivera zieht nach ihrem Tod bei ihrer Schwester ein

Im Juli ist die einstige "Glee"-Darstellerin Naya Rivera bei einem Bootsausflug in einem See in Kalifornien ertrunken. Sie hinterließ einen mittlerweile fünfjährigen Sohn namens Josey, den sie der Polizei zufolge vor dem tragischen Unglück noch retten konnte.

Ex-Mann Ryan Dorsay nahm auf Instagram Abschied

Die Familie der Schauspielerin zeigte sich nach ihrem tragischen Tod am Boden zerstört. Auch Ryan Dorsay, ihr Ex-Mann und Vater ihres Sohnes, trauert um seine ehemalige Liebe. Nach Riveras Tod meldete er sich auf Instagram zu Wort.

"Ich bin dankbar für unsere Zeit und die Reise, die uns zusammengebracht hat und uns den süßesten und klügsten kleinen Jungen überhaupt beschert hat", schrieb der "Yellowstone"-Star vor einigen Wochen. "Josey wird nie vergessen, wo er herkommt. Wir vermissen dich. Wir werden dich für immer lieben."

Rivera und Dorsey hatten 2014 in Cabo San Lucas, Mexiko, geheiratet. 2015 kam Josey zur Welt. Die Ehe des Paares verlief turbulent und wurde 2018 geschieden. Die beiden teilten sich nach ihrer Trennung weiter das Sorgerecht.