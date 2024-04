Ewan McGregor: Nichts als Ärger mit neuem 2,3-Millionen-Haus

Ewan McGregor: Neues Haus erweist sich als Endlos-Baustelle

Der Schauspieler war Anfang des Jahres in die Kritik geraten, nachdem ihm vorgeworfen worden war, unerlaubte Arbeiten an dem denkmalgeschützten Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe von Perth ausgeführt zu haben. Auf der Planungswebsite des "Perth and Kinross Council" heißt es weiterhin, dass das Ergebnis dieser Untersuchung "zur Prüfung ansteht".

Laut Daily Mail soll McGregor jetzt einen Vorschlag für mehrere Renovierungsarbeiten eingereicht haben, die laut Antrag bereits abgeschlossen seien: Dazu gehören die Installation von Kameras, Dachreparaturen und die Renovierung von Teilen des riesigen Innenbereichs der Immobilie.