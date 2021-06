Gesicht von Hund gebissen: Ewan McGregor-Tochter ins Spital eingeliefert

Ewan McGregors Tochter Clara wurde von einem Hund ins Gesicht gebissen und musste vor einer Filmpremiere im Mob Museum in Las Vegas am Freitag in die Notaufnahme gebracht werden.

Mit Bisspuren am Red Carpet

Fit genug, um an der Premiere teilzunehmen, war Clara McGregor trotzdem. Die 25-jährige Schauspielerin und Produzentin veröffentlichte am Sonntag eine Aufnahme von sich selbst auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films "The Birthday Cake" mit einer verletzten Nase und einer Wunde unter dem Auge.

"Wenn man 30 Minuten vor dem roten Teppich wegen eines Hundebisses in der Notaufnahme landet", schrieb sie dazu. Zudem rührte sie in ihrem Posting die Werbetrommel für ihren Film, in dem ihr Vater eine der Hauptrollen spielt.