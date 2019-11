Eva Mendes sprach offen über den Tod ihres Bruders

Drei Jahre ist es her, dass "The Place Beyond The Pines"-Star Eva Mendes ihren älteren Bruder verlor. Carlos Méndez (53) erlag nach langer Krankheit einem Krebsleiden, die Schauspielerin hatte sich zuvor um ihn gekümmert - obwohl sie hochschwanger war. Ihre zweite Tochter Amada Lee wurde zwölf Tage nach dem Ableben ihres Onkels geboren.

Tiefe Trauer und die Freude über die Geburt des Kindes mischten sich zu einer martialischen Achterbahnfahrt der Gefühle. In einem seltenen Interview sprach Mendes nun offen darüber, wie es ihr damit ging. "Es ist so schwer. Gottseidank hatte ich mein Baby. So gab es einen Grund, weiterzumachen. Der Situation lag eine gewisse Poesie inne", erzählt die 45-Jährige gegenüber People. Der Kreislauf des Lebens schloss sich für sie und ihren Partner, Hollywoodstar Ryan Gosling (38), also beispiellos.