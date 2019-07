Heimliche Hochzeit bei Ryan Gosling und Eva Mendes?

Adleräugigen Fans von Eva Mendes (45) dürfte es vielleicht schon aufgefallen sein - sie trägt einen Ring am Finger.

Als die US-Schauspielerin vergangene Woche ein Foto des neuesten Familienmitgliedes, Hund Lucho, postete, war an ihrem linken Ringfinger ganz deutlich ein mattgoldenes Schmuckstück zu erkennen. Sieht verdächtig nach Ehering aus. Haben Eva Mendes und Lebenspartner Ryan Gosling (38) etwa still und heimlich geheiratet? Das scheint gerade en vogue zu sein, siehe Heidi Klum und Tom Kaulitz.

Um Mendes und Gosling rankten sich bereits einmal Hochzeitsgerüchte, die sich jedoch als haltlos herausstellten. Nichtsdestotrotz sind die beiden Schauspieler, die in "The Place Beyond the Pines" 2012 gemeinsam vor der Kamera standen, seit acht Jahren in einer glücklichen Beziehung und ziehen ihre zwei Töchter Esmeralda und Amanda groß.