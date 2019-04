Mendes gibt seltenes Interview über Beziehung mit Ryan Gosling

Ihre Beziehung versuchen Eva Mendes und Ryan Gosling so gut sie können vor der Öffentlichkeit zu beschützen. Nur selten dringen private Details über das Leben der beiden Promis an die Öffentlichkeit. Nun hat Mendes in einem seltenen Interview Einblicke in ihre Beziehung gewährt. Von angeblicher Liebes-Krise nicht die Spur. Das Paar ist offenbar nach wie vor glücklich.

Erst mit Gosling konnte sie sich Kinder vorstellen

Die "Training Day"-Darstellerin lobte ihren Mann als idealen Erzeuger ihrer Kinder. Bevor sie den Schauspieler kennengelernt habe, sei das Kinderkriegen für sie lange nicht infrage gekommen. "Dann passierte Ryan Gosling", sagte die 45-Jährige der US-Zeitschrift Women's Health.

Und plötzlich habe alles Sinn ergeben: "Nicht Kinder zu bekommen, sondern seine Kinder zu bekommen."

Mendes und Gosling (38) sind seit 2011 liiert, nachdem sie sich bei Dreharbeiten kennengelernt hatten. 2014 kam die erste Tochter Esmeralda Amada, 2016 die zweite Tochter Amada Lee zur Welt.