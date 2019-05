Eva Mendes: Ihre Kinder sprechen "Spanglish"

Schauspielerin und Model Eva Mendes möchte ihren beiden Töchtern gern Spanisch beibringen - doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Der Grund: Die 45-Jährige vermische beim Sprechen Spanisch und Englisch ("Spanglish"), wie sie in der CBS-Talkshow "The Talk" erzählte. Und ihre Kinder machten es ihr nach.

"Meine kleine Tochter sagt dann zu mir etwas, wie: 'Mami, meine Boca (Mund) tut weh. Ich hab etwas zwischen den Diente (Zähnen)." ("Mami, my boca hurts because I think something got stuck in my diente"). Mendes dazu: "Es ist hinreißend, aber genaugenommen keine Sprache."