Eva Green: Schlammschlacht vor Gericht um gescheitertes Filmprojekt

Schlammschlacht vor Gericht

Beweise, die vor Gericht vorgelegt wurden, sollen allerdings Greens vermeintliche All√ľren beweisen. Nachrichten, die dem Gericht vorgelegt wurden und die w√§hrend der Vorproduktion des Streifens verschickt worden sein sollen, belegen Streitigkeiten zwischen Green und Geldgeber White Lantern und den ausf√ľhrenden Produzenten Jake Seal und Terry Bird belegen.

Eva Green: "Ein beschissener B-Movie"

Green soll Bird einen "verdammten Idioten" genannt haben und angeblich Nachrichten verschickt haben, in denen potenzielle Besatzungsmitglieder als "Schei√übauern" bezeichnet werden. Den ausf√ľhrenden Produzenten Seal habe sie als "b√∂se" und "den Teufel" bezeichnet und sich ihm gegen√ľber dar√ľber beklagt haben, der Streifen sei "ein beschissener B-Movie", von dem sie bef√ľrchte, er k√∂nne ihre Karriere beenden.

"Das habe ich gesagt, ja", gab die vor Gericht Schauspielerin zu, betonte aber, dass die den Vertrag zu "A Patriot" nicht unterschrieben h√§tte, wenn es urspr√ľnglich als Low-Budget-Film pr√§sentiert worden w√§re.

"Einen B-Movie zu machen, einen Film von geringer Qualit√§t, ist schlecht f√ľr Ihren Ruf", sagte Lanterns Vertreter. "Absolut, wenn ein Schauspieler in einem B-Movie auftritt, wird man als B-Schauspieler bezeichnet, man bekommt nie wieder qualitativ hochwertige Arbeit angeboten", soll Greens Anwtort gelautet haben. "Es k√∂nnte meine Karriere t√∂ten."

Am Montagmorgen sagte auch der Autor und Regisseur des Films, Dan Pringle, vor Gericht aus. Pringle schrieb in einer Nachricht, dass er, Frau Green und Produzent Adam Merrifield diskutierten, ob sie "mit der neuen Struktur fortfahren wollen", f√ľgte aber hinzu: "Im Moment w√ľrden wir drei offensichtlich lieber Tumore essen."

"Ich bedauere, das gesagt zu haben, da ich nicht im Namen von Adam und Eva sprechen sollte", verteidigte sich der Filmemacher jetzt vor Gericht.

Eva Green entschuldigt sich f√ľr "unangemessene Sprache"

Auch Green tut ihre Wortwahl nachträglich leid.

"Ich erkenne an, dass ich in einigen meiner E-Mails und Nachrichten im Laufe des August und September 2019 eine unangemessene Sprache verwendet und einige schreckliche Dinge gesagt habe, insbesondere √ľber Jake und Terry, und ich entschuldige mich daf√ľr, dass ich mich auf diese Weise ausgedr√ľckt habe", verteidigte sich die Schauspielerin. "Ich tat dies jedoch in einer Zeit extremen Stresses und Angst und manchmal aus reiner Frustration √ľber den mangelnden Fortschritt bei der Produktion und das, was ich als Beispiele f√ľr Unprofessionalit√§t empfand oder so verstand."