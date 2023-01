Nicht wiederzuerkennen: Leni Klum plötzlich ohne Augenbrauen

Gebleichte Augenbrauen sind angesagter denn je - und Leni Klum folgt dem Trend. Auf neuen Instagram-Fotos präsentiert sich die Tochter von Topmodel Heidi Klum "oben ohne".

Leni Klum mit gebleichten Augenbrauen

Die Brauen wurden für ein Fotoshooting für Dior gebleicht. Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte die 18-Jährige keine Augenbrauen mehr. Die Reaktionen auf den neuen Look des Nachwuchsmodels fallen unterschiedlich aus. Die einen finden's cool, andere sind der Meinung, Leni Klum würde sich selbst so nicht mehr ähnlich sehen. "Hätte dich gar nicht erkannt", meint etwa eine Userin.