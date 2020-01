Erster Trailer für Taylor-Swift-Doku "Miss Americana" ist da

Popstar Taylor Swift (30) hat den ersten Trailer für eine Dokumentation über die Sängerin ins Netz gestellt. "Es hat lange gedauert", schrieb Swift am Mittwoch auf Instagram mit dem Hinweis, dass die Doku "Miss Americana" am 31. Jänner auf Netflix und in einigen Kinos starte.

Die Pop-Ikone verlinkte den zweiminütigen Trailer zu dem Film von Emmy-Preisträgerin Lana Wilson, der einen seltenen Einblick in das Leben des Stars gibt. In dem Film spricht die Grammy-Gewinnerin über private Krisen, Auszeiten und ihren kreativen Prozess.