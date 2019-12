Frisch gekürte "Künstlerin des Jahrzehnts": Taylor Swift wird 30

Das wohl größte Geschenk bekam Taylor Swift schon drei Wochen vor ihrem Geburtstag: Bei den American Music Awards (AMAs) wurde die Musikerin zur "Künstlerin des Jahrzehnts" erklärt. "Ich kenne einige großartige Songschreiber und einige großartige Performer", schwärmt ihre rund 40 Jahre ältere Kollegin Carole King auf der Bühne.

"Diese beiden Talente in einer Person zu finden, ist sehr selten - aber genau das definiert Taylor Swift." Swifts Eltern im Publikum wischten sich Tränen aus den Augen, während um sie herum " Taylor, Taylor"-Sprechchöre ausbrachen. "Ihre Lieder berühren alle und die Resonanz darauf überall auf der Welt ist außergewöhnlich", schwärmt King weiter. "Ihr vergangenes Jahrzehnt war unglaublich - aber das beste kommt erst noch." Sichtlich gerührt nimmt Swift, die am Freitag (13. Dezember) 30 Jahre alt wird, die Ehren-Auszeichnung entgegen - da weiß sie noch gar nicht, dass sie an dem Abend auch noch insgesamt fünf American Music Awards gewinnen und damit Michael Jackson (1958-2009) überholen wird, der zuvor die meisten AMAs eingesammelt hatte.

Taylor Swift zeigt sich bescheiden

Die AMAs küren Swift an diesem Abend zur Königin der Pop-Welt, aber die Musikerin bleibt ihrem nahbaren Stil treu. Zum Medley ihrer größten Hits holt sie befreundete Kolleginnen wie Halsey und Camilla Cabello dazu und schwärmt danach, wie viel Spaß ihr der Auftritt gemacht habe. Sie bedankt sich immer wieder bei den Fans und sagt: "Ich habe so viel Glück, dass ich hier sein und das alles machen darf." Und sie sagt auch: "Im vergangenen Jahr hatte ich einige der schönsten - und einige der härtesten Zeiten."

Beinahe hätte es ihren Auftritt so gar nicht geben können, denn ihr ehemaliger Label-Chef und sein neuer Partner wollten ihr - sagt Swift - nicht erlauben, ältere Songs auf der Bühne zu präsentieren. Dann gab es doch noch eine Einigung zwischen Label und AMA-Produktionsfirma.