Tierschützer-Protest: Taylor Swift sagt Auftritt in Australien ab

Offenbar als Reaktion auf Proteste von Tierschützern hat US-Superstar Taylor Swift ihren Auftritt bei einem Pferderennen in Australien abgesagt. Die Musikerin hätte auf dem Melbourne Cup zwei Stücke von ihrem jüngsten Album "Lover" singen sollen, was in sozialen Online-Medien scharfe Kritik auslöste.

Der Veranstalter Mushroom Events begründete die Absage am Samstagabend allerdings mit Terminproblemen auf Swifts Tour durch Asien. Die Kampagne zum Schutz von Rennpferden hatte kritisiert, Swift stelle "Geld über Mitgefühl" unterstütze damit den Missbrauch von Tieren.