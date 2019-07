Mutmaßlicher Stalker bei Taylor Swift festgenommen

Popstar Taylor Swift hat erneut ungebetenen Besuch bekommen: Nahe eines Hauses der Musikerin im US-Bundesstaat Rhode Island ist ein Mann mit Einbruchswerkzeug festgenommen worden. Der 32-Jährige gab an, die Sängerin zu kennen und sie in ihrem Haus in der Küstenstadt Westerly "besuchen" zu wollen, wie ein Polizeivertreter am Dienstag Medienberichte bestätigte.

Bei ihm wurden allerdings mehr als 30 Werkzeuge zum Knacken von Schlössern entdeckt, außerdem ein Baseballschläger aus Aluminium und eine Stange zum Öffnen von Fenstern. Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug eingeleitet. Ihm wurde außerdem verboten, sich Swifts Grundstücken zu nähern. Der Mann soll auch psychologisch untersucht werden. Swift befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Rhode Island.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Musikerin ungebetenen Besuch bekommt. Im März wurde ein hartnäckiger Stalker der 29-Jährigen nach einem erneuten Einbruch in ihrer New Yorker Wohnung festgenommen. Der 23-Jährige war bereits im April vergangenen Jahres bei Swift eingebrochen.