Burger, Liebe und Dragqueens: Swift und Perry versöhnen sich in Video

Doch nun setzen die beiden Pop-Queens dem langwährenden Groll ein Ende und nutzen dies noch dazu für eine wichtige Botschaft: Vergebung und Akzeptanz.

In Swifts neuem Video zu "You Need To Calm Down" treten nämlich nicht nur die beiden Sängerinnen kuschelnd in Fastfood-Kostümen auf, sondern auch die Crème de la Crème des queeren ("von der Norm abweichend" Anm.) Pop- und Fernsehbusiness.

Hochkarätige Besetzung

Zu sehen sind neben der offen lesbischen US-Moderatorin Ellen DeGeneres, auch Sänger Adam Lambert, der schwule "Modern Family"-Star Tyler Ferguson und gleich mehrere hochkarätige Dragqueens aus der US-Castingshow "RuPaul's Dragrace". Mit von der Partie ist "Dragmother" RuPaul höchstpersönlich. Ebenfalls in der bunten Campingplatz-Szenerie des Videos zu sehen ist übrigens Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool").