Channing Tatum: Bizarrer Brief von seiner Stalkerin

Das eigentlich Kuriose an dem Schreiben ist jedoch, dass die Frau glaubt, Tatum habe ihr Musik auf ihr Handy geschickt und so mit ihr kommuniziert. Auch über das Radio habe er Songs an sie gesendet: "Im Fitnessstudio, im Radio, in deinem Restaurant, auf den Straßen von New Orleans, bei Start buck (sic!) […] hast du mit mir kommuniziert, mit Musik." So habe sie sich in ihn verliebt.

Dessen nicht genug fährt sie fort: "Ich glaube du hast mich mit einer Kamera beobachtet und dir Zeit genommen um mich kennenzulernen, so wie ich auch. […] Ich habe eine Verbindung zu dir aufgebaut, als wärst du mein Geliebter oder mein zukünftiger Ehemann."

Dass ihre Aussagen jeglichen Realitätssinn entbehren, scheint der Stalkerin jedoch in Ansätzen klar zu sein: "Es ist mir egal, ich werde für die nächsten zehn Jahre verrückt genannt werden." Des Weiteren bittet sie Tatum darum ihr zu sagen, ob ihre Wahrnehmung "echt oder nicht echt ist" - weil sie nicht ihr ganzes Geld ausgeben wolle, um ihm um die Welt zu folgen.