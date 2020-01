Erpressung: "NikkieTutorials" bittet Follower, sich nicht einzumischen

Die 25-Jährige sagt, sie sei dank der Mithilfe der Polizei mittlerweile in Kenntnis darüber, wer hinter der Tat steckt. "Ich habe Namen, Telefonnummern und Adressen. (...) Als ich herausgefunden habe, wer es ist, war ich geschockt (...)", so de Jager. Sie selbst kenne die Person nicht persönlich. Sie schließlich anzurufen, sei "eine der schwierigsten Dinge ihres Lebens" gewesen. Wenn sie nun den Namen der betreffenden Person veröffentliche, würde sie sich aber "auf ihr Level herab begeben", so de Jager, aber das wolle sie nicht. "Ich wäre in der Lage, das Leben des Erpressers zu zerstören (...). Seit ich seinen richtigen Namen kenne, denke ich daran, so de Jager im Video, das bislang über zweieinhalb Millionen Mal aufgerufen wurde. "Aber wenn ich diese Person oute, mache ich dann nicht dasselbe, was sie mit mir gemacht hat?"

"NikkieTutorials" ist einer der erfolgreichsten Beauty-Kanäle auf Youtube. Seit 2008 postet die Niederländerin auf der Platform und war seitdem unter anderem als Beraterin für Marc Jacobs Beauty und Maybelline tätig.