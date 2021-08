Erneute Baby-News im schwedischen Königshaus

Der jüngste Sohn von Sophia und Carl Philip von Schweden wurde am Samstag, den 14. August, im engsten Familien- und Freundeskreis in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Prinz Julian Herbert Folke hatte am 26. März in Stockholm das Licht der Welt erblickt. Nun hat Sofia erneut Grund zur Freude: Die Dreifach-Mama wird schon bald Tante.

Prinzessin Sofias Schwester wird zum ersten Mal Mama

Sofias ältere Schwester Lina Hellqvist erwartet mit 39 Jahren ihr erstes Kind. Eine Freundin bestätigte die Baby-News gegenüber der schwedischen Zeitung Svensk Dam: "Das ist richtig. Lina Hellqvist und ihr Partner Mattias Wikström erwarten ein Kind und das Paar freut sich sehr darüber", plauderte Christina Salbia aus, die ein enges Verhältnis zu den werdenden Eltern pflegt.