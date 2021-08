Der peinlichste Interview-Moment von William und Kate?

Als Studenten an der St. Andrews University lernten der Herzog und die Herzogin von Cambridge einander kennen und lieben. Beide haben sie an der Uni in Schottland studiert und waren sogar WG-Mitbewohner. Über zwanzig Jahre nach ihrem Kennenlernen hat das Paar dieses Jahr seinen 10. Hochzeitstag gefeiert. William und kate haben zudem drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Prinz William: Keine Erinnerung an erstes Treffen mit Herzogin Kate

Das erste Mal, als er und Catherine Middleton einander sahen, war für Thronfolger William aber nicht gerade denkwürdig. Als die beiden in einem Interview anlässlich ihrer Verlobung im Jahr 2010 zu dem Moment befragt wurden, in dem sie sich kennengelernt haben, kam William ziemlich ins Schleudern. Während sich Kate sofort erinnern konnte, hatte der Queen-Enkel sichtluch Mühe, sich das Ereignis in Erinnerung zu rufen. Er müsse sich darüber "den Kopf zerbrechen", gab er damals beschämt zu.