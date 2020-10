Enthüllung über Archies Geburt: Womit Harry und Meghan Prinz William erzürnten

Als Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der Sohn von Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan, am 6. Mai 2019 das Licht der Welt erblickt hat, wurde um seine Geburt ein Riesengeheimnis gemacht. Das behauptet der britische Historiker Robert Lacey in seinem neuen Buch "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family Tumult".

Geheimniskrämerei um Archies Geburt

Als britische Medien berichteten, dass die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle ins Spital gebracht worden war, um zu gebären, sei Archie schon längst auf der Welt gewesen, so Lacey.

"Am Morgen des 6. Mai brachte Meghan ihren verspäteten aber gesunden Sohn, der 3.311 Gramm wog", zur Welt, schreibt der Historiker. "Baby Archie erblickte das Licht der Welt mit der Morgendämmerung um 5.26 Uhr. Das erlaubte dem glücklichen Paar und Großmutter Doria [Ragland, Anm. Meghans Mutter] mit ihrer wertvollen Fracht unerkannt nach Windsor zurückzukehren."